Ученые обнаружили новый вид 'супермилого тигрового кота': идеально приспособленный лазить по деревьям (фото)

Ученые обнаружили новый вид дикого кота в Южной Америке, который уже находится под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания. Этот новый вид, названный пятнистым тигровым котом (Leopardus pardinoides), является одним из самых маленьких диких кошек в Америке.

Животное весит всего от 1,5 до 3 килограммов. Он встречается в облачных лесах Центральной и Южной Америки, где его популяции сокращаются из-за вырубки лесов и других угроз, пишет IFLScience.

Вас также заинтересует: Вблизи острова Пасхи обнаружили более 50 неизвестных ранее видов морских существ (фото)

"Это открытие является важным напоминанием, что мы все еще находим новые виды животных на нашей планете, но многие из этих видов уже находятся под угрозой исчезновения", – говорит Карлос де Оливейра, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports.

"Для всех трех видов тигровых кошек было обнаружено очень тревожное сокращение площади в диапазоне от -50,4 до -68,2 процента. Это также требует немедленных действий с усилением и укреплением экологической политики, срочной необходимости оценки/переоценки Красного списка для всех видов, в дополнение к принятию решительных природоохранных мероприятий от местных проектов к национальным учреждениям и органам власти", — пишут авторы исследования.

"Красная тревога включена", — заключают ученые.

Ранее ученые обнаружили, что наличие кошки повышает вероятность развития шизофрении.

Также ученые объяснили, почему у животных разная форма зрачков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!