Ученые обнаружили останки единственного гибрида человека первого поколения (фото)

Ученые исследуют останки гоминина, которые были найдены в 2012 году в Денисовой пещере, которая находится в горах Алтая. В то время были найдены кости, когда-то пальцы предка человека.

Как сообщает IFLScience, ученые прозвали историческое существо "Денисов 11", или сокращенно "Денни". Его кости являются единственными известными физическими остатками гибрида человека первого поколения, родившегося в результате скрещивания неандертальца с денисовцем.

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По оценкам, останкам Дэнни примерно 90 000 лет. Когда ученые провели анализ ДНК костей, то выяснили, что они принадлежали существу женского рода, погибшему в "подростковом" возрасте. Ее мать была неандертальцем, а отец – денисовцем.

Автор исследования и Нобелевский лауреат Сванте Пяабо долгое время работал над геномом неандертальца. Он считает, что отец Дэнни имел небольшую часть неандертальского происхождения от сотен поколений до его жизни.

Издание IFLScience отмечает, что неандертальцы и денисовцы — два вида гоминид, тесно связанные с современными людьми. Эти два вида обитали в Евразии, пока их не заменили современные люди примерно 40 000 лет назад.

Останки неандертальцев были найдены в Европе, на Ближнем Востоке и Центральной Азии, но доказательства существования здесь денисовцев были найдены только в горах Алтая и в карстовой пещере Байшия на Тибетском плато.

Ученые имели возможность исследовать некоторые остатки денисовцев – несколько зубов, кость нижней челюсти, фрагменты черепа и кость пальца. Из-за этого представления, как они выглядели, исследователи не имеют. Они предполагают, что при жизни они были очень похожи на неандертальцев.

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"Большинство определяет неандертальцев, денисовцев и Homo sapiens как отдельные виды, но безусловно, что все они были достаточно тесно связаны между собой, чтобы спариваться и иметь детей", — пишет издание.

Отмечается, что большинство современных людей европейского происхождения имеют неандертальские гены в своем геноме. Гены денисовцев содержатся в генетике некоторых людей, проживающих в Юго-Восточной Азии.

Напомним, ученым удалось расшифровать 3500-летние таинственные иероглифы.

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