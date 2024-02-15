Ученые обнаружили остатки шоколадной фабрики XIX века в Барселоне

Во время реконструкции четырехэтажки на площади Пласа-де-ла-Ляна в Барселоне были обнаружены остатки шоколадной фабрики 19 века. В процессе раскопок исследователи наткнулись на остатки средневекового особняка 14 века, ограды 17 века и конструкции шоколадной мануфактуры 19 века.

Об этом сообщает издание Heritage Daily.

Сначала здесь стоял особняк, принадлежавший убежищу при Барселонском соборе Пиа Алмойна. В 15 веке его превратили в гостиницу Hostal de Sant Pere, просуществовавшую до 16 века.

1825 здание отреставрировали и устроили шоколадную фабрику Clemente Guardia. Ее отметили в Альманасе Всемирной выставки в Барселоне в 1888 году за изысканный шоколад, сахарную глазурь, ванильный и черный шоколад и конфеты.

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В 19 веке фабрика стала известной в Барселоне, завоевывая местных жителей и снабжая сладости по всей Испании и ее заморских колониях.

Кроме архитектурных элементов команда археологов обнаружила резервуары для хранения, большие щипцы и свинцовые пластины, которые использовали для изготовления этикеток.

Напомним,в Таиланде обнаружили таинственные гигантские деревянные гробы на сваях возрастом 2300 лет.

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