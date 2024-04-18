Ученые обнаружили причину упадка древнего города Теотиуакан в Мексике

На протяжении веков тайна упадка Теотиуакана - величественного мегаполиса, процветавшего когда-то в долине Мехико, - смущала умы исследователей. Город, прозванный в народе "родиной богов", поражал своими масштабами и монументальной архитектурой, однако внезапно он был покинут жителями.

Новое исследование, опубликованное в научном журнале, бросает свет на эту тайну. Согласно выводам авторов, ключевую роль в упадке Теотиуакана могла сыграть серия мощных землетрясений. Об этом пишет Heritage Daily.

Ученые, тщательно изучая архитектурные памятники города, в том числе пирамиды Солнца и Луны, а также Храм Пернатого Змея, обнаружили свидетельства разрушительных влияний землетрясений. Эти данные свидетельствуют о том, что в течение 100-600 годов н. е. Теотиуакан пережил ряд сейсмических катастроф.

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Анализ повреждений дал основания исследователям предположить, что источником землетрясений был Среднеамериканский желоб. По крайней мере, два мощных толчка, произошедших около 1-150 и 455 годов н. э., нанесли значительный ущерб городу.

Последствия этих катаклизмов не ограничились физическими разрушениями. Ученые считают, что землетрясения могли усугубить социальные и политические проблемы в Теотиуакане, приведя к внутренним конфликтам и беспорядкам. Эти факторы, вероятно, и стали ключевыми в упадке величественного мегаполиса.

Открытие исследователей дает новое понимание истории Теотиуакана, подчеркивая значительную роль природных факторов в развитии и упадке цивилизаций.

Напомним, археологи обнаружили огромную "вампирскую могилу" с 450 жертвами.

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