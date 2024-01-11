Ученые обнаружили способ заметить болезнь Паркинсона за 30 лет до появления симптомов

Исследователи открыли метод выявления болезни Паркинсона за 30 лет до появления симптомов. Этот прорыв подразумевает более чувствительное отслеживание нейродегенерации, чем текущие методы.

Результаты могут привести к ранней диагностике и лечению, потенциально на 10 лет раньше, чем это возможно сейчас. Исследование проводили ученые из The Florey and Austin Health в Мельбурне, Австралия, сообщает SciTechDaily.

Профессор Флори Кевин Барнем сказал, что болезнь Паркинсона, изнуряющее нейродегенеративное состояние, часто считают болезнью старости. В действительности она начинается в среднем возрасте и может оставаться незамеченной десятилетиями.

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Диагностировать болезнь Паркинсона очень тяжело, пока не появятся очевидные симптомы, до сих пор разрушается до 85 процентов нейронов мозга, контролирующих координацию движений. На этом этапе многие методы лечения, скорее всего, будут неэффективными.

Ведущий исследователь профессор Барнхэм и его коллеги описывают, как известный биомаркер под названием F-AV-133 можно использовать с позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ) для диагностики болезни Паркинсона и точного отслеживания нейродегенерации.

В Мельбурнском исследовании профессор Флори Крис Роу и его команда Austin Health сканировали 26 пациентов с болезнью Паркинсона, контрольную группу из 12 человек и 11 человек с расстройством поведения во сне, связанным с быстрыми движениями глаз (RBD), который является сильным показателем заболевания. .

Каждый человек прошел два ПЭТ-сканирования с интервалом в два года. ПЭТ-сканирование показало "значительную потерю нейронов" в трех ключевых областях мозга у лиц с заболеванием, что свидетельствует о том, что F-AV-133 является более чувствительным средством мониторинга нейродегенерации.

Полученные результаты открывают пути к разработке протоколов скрининга для диагностики и лечения болезни Паркинсона на 10 лет раньше возможного. Это также поможет в идентификации пациентов для клинических испытаний.

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