Ученые объяснили, чем может быть опасно употребление более одного яйца в день

Яйца – популярный и очень питательный продукт, богатый витаминами, минералами, антиоксидантами, белоком и жиром. В тех частях света, где яйца доступны и легкодоступны, многие едят их регулярно или даже каждый день.

Ученые длительное время давали разные объяснения относительно яичной нормы в сутки для человека. Все – из-за высокого содержания холестерина, содержащегося в яйцах. Это вещество способствует сердечным заболеваниям – главной причине смертности во всем мире.

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Как сообщает CNN, эксперты из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета провели исследования по ущербу потреблению яиц для людей и установили норму, которая будет безопасной для здоровья.

Согласно результатам нового исследования, умеренное потребление яиц, а именно одно яйцо в день, не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Д-р Фрэнк Ху, возглавляющий кафедру питания Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета Т. Х. Чан, доказал, что эта регулярность потребления яиц не влияет на сердечно-сосудистое здоровье.

Исследование охватило 215 тысяч женщин и мужчин без серьезных хронических заболеваний в начале эксперимента. Участники указывали свои привычки употребления яиц, большинство из которых потребляло от одного до пяти яиц в неделю. За 34 года наблюдений ученые не выявили связанности между этим уровнем потребления яиц и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Однако выяснилось, что увеличение потребления яиц имеет некоторые последствия для здоровья только для лиц с диабетом 2 типа. Также важно отметить, что исследование, проведенное в Европе, Азии и Соединенных Штатах, подтвердило отсутствие негативного влияния умеренного потребления яиц на здоровье сердца 1,7 миллиона человек.

Относительно общих выводов исследование подтверждает важность разумного подхода к потреблению яиц и учета индивидуальных особенностей организма, в частности метаболизма и состояния здоровья.

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