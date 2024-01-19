Ученые объяснили, какие породы собак живут меньше других

Ученые из Университета Аделаиды впервые объяснили, почему большие собаки живут меньше, чем меньшие породы.

Их исследование, опубликованное в журнале The American Naturalist, показало, что выборочное разведение по размеру сделало большие породы более восприимчивыми к раку.

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Исследователи проанализировали данные о продолжительности жизни и смерти 164 пород собак, размером от чихуахуа до догов. Они обнаружили, что более крупные собаки чаще умирают от рака в младшем возрасте по сравнению с маленькими собаками.

"Мы считаем, что связь между размером тела собаки и продолжительностью ее жизни может быть вызвана эволюционным отставанием защиты организма от рака", - сказал доктор Джек да Силва, исследователь Школы биологических наук Университета Аделаиды.

"Эта теория базируется на идее, что если вы инвестируете большую часть своих ресурсов и энергии в рост и размножение, вы не можете также инвестировать их в восстановление клеток и защиту от рака. У всех организмов внимание сосредоточено на раннем размножении, даже если это происходит на средства поддержки и восстановления тела и более длительной жизни", - добавил он.

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Результаты исследования соответствуют теории старения, известной как оптимизация жизненного цикла или "одноразовая сома". Эта теория утверждает, что организмы, инвестирующие больше ресурсов в рост и размножение, скорее стареют и имеют меньшую продолжительность жизни.

Результаты исследования могут быть полезны при рассмотрении старения людей. Собаки являются хорошей моделью для изучения старения людей, поскольку они живут в среде, которая предохраняет их от случайных и инфекционных причин смерти, и, следовательно, они с большей вероятностью умрут от возрастных заболеваний, таких как рак.

Несмотря на то, что результаты исследования могут вызвать беспокойство у владельцев крупных собак, исследователи прогнозируют, что большие породы будут со временем развивать лучшие гены борьбы с раком.

"Большинство из около 400 пород собак, которые мы знаем сегодня, были созданы только за последние 200 лет. Большие собаки не успели развить лучшие механизмы защиты от рака, чтобы соответствовать их размеру. Это все еще может произойти, но это может нанести вред воспроизводству" – сказал доктор да Силва.

Ученый прогнозирует, что большие породы приспособятся и продлят свою жизнь, но, исходя из теории старения, в будущем они, скорее всего, будут иметь меньшие размеры помета.

"Это может произойти естественным путем или через выборочное разведение, поскольку люди сосредотачиваются на разведении более крупных собак, которые имеют более низкий уровень рака и, следовательно, большую продолжительность жизни", — сказал он.

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