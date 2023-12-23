Ученые объяснили, почему коты выбирают разные позы для сна и что они означают
Кошки – это хищники, но они также являются добычей других животных. Это объясняет, почему они часто спят в коробках и в других тесных местах. Такие позиции помогают им чувствовать себя в безопасности и защищены от хищников.
Если кошка часто спит в коробках, это может быть признаком того, что она чувствует себя в безопасности и защищенной. Это также может быть просто признаком того, что она комфортна в этой позиции, пишет сайт Sleepopolis.
Читайте также: Ученые сказали, что произойдет с собаками, если исчезнут люди
Вот несколько самых распространенных кошачьих поз для сна и то, что они могут означать:
- Калачик – это самая распространенная поза для сна у кошек. Когда кот сворачивается калачиком, он скрывает свой живот, который является наиболее уязвимой частью тела. Это также помогает кошке оставаться в тепле.
- Живот вверх – это поза, обычно означает, что кот чувствует себя в безопасности и расслабленным. Это также может быть признаком того, что кот жаркий.
- Сфинкс – это поза, которая может означать несколько вещей. Она может быть признаком того, что кот холоден, испытывает стресс или боль.
- Круассан – это поза, которая обычно означает, что кот чувствует себя счастливым и расслабленным.
- Скрывающее лицо лапами – это поза, которое может быть эволюционным поведением. Она защищает глаза и нос кота, которые являются уязвимыми и важными для него.
- Полураскрытые глаза – это типичное кошачье поведение. Кошки обычно держат глаза открытыми только во время легкого сна, чтобы они могли следить за окружающей средой и быстро проснуться, если необходимо.
Ранее специалисты сказали, как надолго можно оставить кота наедине.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!