Ученые объяснили, почему люди боятся темноты

Стадию страха перед темнотой проходят почти все дети, а иногда и взрослые. Любой скрип пола, шелест ставни или случайный удар ночью наполняются ужасом. Но это просто детская блажь, или в этом есть эволюционная причина?

Как выяснили ученые, страх тьмы имеет глубокие корни в нашем мозгу. Он результат эволюционного процесса, который помогал нам выживать в условиях дикой природы, пишет Gizmodo.

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У наших предков, живших в джунглях и саваннах, тьма была связана с опасностью. В темноте скрываются хищники, которые могут напасть на беззащитного человека. Поэтому страх тьмы был важным механизмом защиты, который помогал нам избежать опасности.

Этот страх передался нам по наследству. И даже в современном мире, где мы не рискуем быть съеденными дикими животными, страх тьмы все еще остается сильным.

Однако страх тьмы не вполне инстинктивен. Мы также учимся реагировать на тьму от наших родителей. Если родители реагируют на страх тьмы у ребенка с опаской, то это может усугубить его страхи.

Поэтому важно помогать детям преодолеть страх тьмы. Для этого можно делать следующие вещи:

Не драматизировать страхи ребенка. Объясните ребенку, что в темноте нет ничего опасного.

Создайте в спальне ребенка комфортную атмосферу.

Предложите ребенку успокаивающую сказку или песню перед сном.

Если страх тьмы у ребенка избыточный и препятствует его нормальной жизни, то следует обратиться к специалисту.

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