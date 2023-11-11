Ученые объяснили, почему люди не могут пить морскую воду и что будет, если это сделать

Вода имеет важное значение для нашего выживания, и все же более 96% жидкой воды на планете – это океанская вода – и содержит так много соли, что люди не могут ее пить.

Соленая морская вода не утоляет жажду, а чрезмерное питье может даже привести к смерти из-за обезвоживания, пишет информационный бюллетень Live Science.

Почему соленая вода не может утолить жажду

Ответ на этот вопрос достаточно прост: соленая вода просто слишком соленая, чтобы наши почки могли справиться с ней.

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По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), примерно 3,5% веса морской воды состоит из растворенной соли. Если бы всю соль в океанах удалить и распределить по каждой поверхности суши на Земле, соленый слой поднялся бы на высоту более 166 метров — примерно 40-этажное офисное здание.

"Соленость морской воды слишком высока, чтобы люди могли ее безопасно перерабатывать, поскольку наши клетки нуждаются в воде в относительно чистой форме", — сказал Роб Десалл, куратор Института сравнительной геномики Саклера в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Когда мы пьем соленую воду, мы употребляем много соли, которую тело должно вымыть из тела. Почки отфильтровывают примеси из воды, но они могут производить только мочу, которая менее соленая, чем наша кровь. Это означает, что на каждую чашку соленой воды, которую вы пьете, вам нужно выпить по крайней мере столько же воды, чтобы ваши почки могли вымыть всю эту соль.

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"Вы можете сказать: "Почему бы просто не пить больше соленой воды?" Но тогда у вас просто остается больше соли, которую вам потом придется промыть еще большим количеством воды. Итак, соленая вода никогда не может утолить вашу жажду - она может только вызвать у вас жажду", – объяснил ученый.

Некоторые животные, такие как морские птицы и морские млекопитающие, имеют приспособления, позволяющие им пить соленую воду. Однако большинство наземных животных, включая людей, эволюционировали, чтобы пить только пресную воду. Это связано с тем, что наши предки-приматы жили в среде, где пресная вода была более доступна, чем соленая вода.

Соленая вода не может утолить жажду человека, поскольку она слишком соленая для наших почек. Некоторые животные, такие как морские птицы и морские млекопитающие, имеют приспособления, позволяющие им пить соленую воду, но большинство наземных животных, включая людей, эволюционировали пить пресную воду.

Предлагаем узнать, можно ли пить воду, которую кипятили повторно.

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