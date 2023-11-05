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Ученые объяснили, почему не стоит употреблять слишком много соли

Анастасия Крыщук

Ученые объяснили, почему не стоит употреблять слишком много соли

Чрезмерное употребление соли может угрожать здоровью. Исследование Университета Тулейна связывает частое добавление соли в пищу с более высоким риском диабета 2 типа.

Согласно исследованию, уменьшение потребления соли может быть жизненно важной профилактической мерой. Были опрошены более 400 000 человек, что выявило повышение риска на 39% для регулярных потребителей соли, сообщает SCITECHDAILY.

Те, кто рискует заболеть сахарным диабетом 2 типа, возможно, уже знают, что им следует избегать сахара, но новые исследования показывают, что они также могут отказаться от соли.

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По сравнению с теми, кто "никогда" или "редко" употреблял соль, участники, которые "иногда", "обычно" или "всегда" добавляли соль, имели на 13%, 20% и 39% более высокий риск развития диабета 2 типа соответственно .

По словам исследователей, ограничение соли может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, но это исследование впервые показывает, что уборка солонки со стола также может помочь предотвратить диабет 2 типа.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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