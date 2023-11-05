Ученые объяснили, почему не стоит употреблять слишком много соли

Чрезмерное употребление соли может угрожать здоровью. Исследование Университета Тулейна связывает частое добавление соли в пищу с более высоким риском диабета 2 типа.

Согласно исследованию, уменьшение потребления соли может быть жизненно важной профилактической мерой. Были опрошены более 400 000 человек, что выявило повышение риска на 39% для регулярных потребителей соли, сообщает SCITECHDAILY.

Те, кто рискует заболеть сахарным диабетом 2 типа, возможно, уже знают, что им следует избегать сахара, но новые исследования показывают, что они также могут отказаться от соли.

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По сравнению с теми, кто "никогда" или "редко" употреблял соль, участники, которые "иногда", "обычно" или "всегда" добавляли соль, имели на 13%, 20% и 39% более высокий риск развития диабета 2 типа соответственно .

По словам исследователей, ограничение соли может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, но это исследование впервые показывает, что уборка солонки со стола также может помочь предотвратить диабет 2 типа.

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