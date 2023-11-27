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Здоровье

Ученые определили самый легкий способ продлить жизнь на 10 лет минимум

Былим Елена

Ученые определили самый легкий способ продлить жизнь на 10 лет минимум

Каждый из нас каждый день сталкивается с выбором между здоровой и "комфортной" едой. Но ученые дали новый стимул выбирать здоровое питание, поскольку исследование, проведенное в Великобритании, показало, что переход на здоровую диету может продлить вашу жизнь на целых 10 лет.

Команда исследователей из Университета Бергена в Норвегии под руководством Ларса Фаднеса проанализировала данные почти полмиллиона жителей Великобритании с учетом их питания и состояния здоровья. Результаты указывают на то, что выбор здоровой диеты может быть ключом к продолжительной жизни, пишет Science Alert.

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После детального анализа пищевых привычек и моделей изменений в диете, исследователи определили, что перешедшие от нездорового питания к соблюдению рекомендаций пособия Eatwell увеличили свою ожидаемую продолжительность жизни на 9 лет. А те, кто избрал диету долголетия, включающую цельные зерна, орехи, фрукты и овощи плюс умеренное количество рыбы, даже на 10 лет больше.

Ученые утверждают, что внесение устойчивых изменений в диету может быть ключом к здоровому будущему.

Исследователи также отмечают важность внедрения налогов и субсидий для поддержания здорового питания и политики, направленной на улучшение доступности здоровой пищи. Это может не только оказать положительное влияние на здоровье граждан, но и помочь решить системные проблемы общественного здоровья.

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