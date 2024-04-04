Ученые предлагают носить красную и зеленую одежду во время солнечного затмения и вот почему

Во время затемнения Солнца, которое состоится 8 апреля 2024, ученые рекомендуют одевать одежду красного и зеленого цветов. Это связано с интересным феноменом, который называется эффектом Пуркинье.

Эффект Пуркинье состоит в том, что при слабом освещении цветоощущение изменяется. Красный цвет становится более темным и приглушенным, а зеленый – наоборот, ярче, пишет IFLScience.

Это связано с двумя типами рецепторов света в глазах:

Палочки – отвечают за зрение при слабом освещении, но не воспринимают цвета. Колбочки – отвечают за зрение при ярком освещении и воспринимают цвета.

Во время затемнения Солнца уровень освещения резко снижается. Это приводит к тому, что колбочки перестают работать, а палочки начинают работать активнее.

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Поскольку палочки не воспринимают красный цвет, он становится темнее. А зеленый цвет, воспринимаемый палочками, становится ярче.

Таким образом, одевая одежду красного и зеленого цвета во время затемнения Солнца, вы можете создать интересный визуальный эффект и подчеркнуть красоту этого явления.

Помните, что этот эффект можно увидеть только невооруженным глазом. Фотоаппараты не воспринимают его так, как глаза человека.

Ранее ученые заметили странное поведение животных во время солнечных затмений.

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