Ученые предупредили об опасности употребления яиц на завтрак

Яйца – это вкусный и питательный продукт, содержащий много белка, витаминов и минералов. Однако эксперты из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета предупреждают, что злоупотребление блюдами из яиц может негативно отразиться на здоровье и самочувствии.

По результатам исследования, в котором 215 тысяч женщин и мужчин принимали участие в течение 34 лет, употребление двух яиц в день увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 18%. Это связано с тем, что желток яйца содержит большое количество холестерина, избыток которого в крови может привести к атеросклерозу, пишет CNN.

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Эксперты рекомендуют употреблять не больше одного яйца в день, а людям с диабетом 2 типа и заболеваниями сердечно-сосудистой системы – не более одного яйца в два дня.

Также важно учитывать, что слишком частое употребление яиц может негативно повлиять на работу почек, печени или поджелудочной железы. Поэтому людям с заболеваниями этих органов следует ограничить употребление яиц.

Пациентам с лишним весом и артериальной гипертензией лучше не злоупотреблять яйцами. Если очень хочется, врачи советуют есть только белки.

Итак, яйца – это полезный продукт, но важно употреблять его в умеренных количествах.

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