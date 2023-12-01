Ученые предупреждают о связи футбола со значительным снижением функций мозга: исследование

Ученые установили, что футбол может приводить к ухудшению функций мозга. Новые выводы представлены на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Ученые связывают футбольный удар головой, технику, при которой игроки бьют по мячу головой, и заметное понижение как микроструктуры, так и функциональности мозга в течение промежутка времени. Об этом сообщает SCITECHDAILY.

В то время как предыдущие исследования изучали неблагоприятное влияние на мозг, связанный с футболом в один момент времени, это новое исследование рассматривало изменения мозга в течение двух лет.

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Исследование включало 148 молодых взрослых футболистов-любителей (средний возраст 27 лет, 26% женщин). Исследовательская группа разработала специализированный опросник для игроков, чтобы определить, как часто они бьют по футбольному мячу головой.

Игроки оценивали вербальное обучение и память, а также прошли диффузионную тензорную визуализацию (DTI), метод МРТ, во время регистрации и через два года. DTI характеризует микроструктуру мозга путем отслеживания микроскопического движения молекул воды через ткань.

Группа футболистов, отражавших мяч головой более 1500 раз за два года, продемонстрировала увеличение диффузии в лобных областях белого вещества и снижение индекса ориентационной дисперсии (мера организации мозга) в определенных областях мозга.

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