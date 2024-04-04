Ученые раскрыли неожиданную пользу винограда для мозга
Исследования, проведенные командой доктора Джона Пеццуто из Университета Западной Новой Англии, выделили виноград как возможный ключ к здоровью и долголетию.
Основные выводы исследования, опубликованного в научных журналах, указывают на то, что употребление даже небольшого количества винограда ежедневно может оказать значительное влияние на наше здоровье. В частности виноград помогает бороться с ожирением печени, улучшает работу мозга и даже влияет на метаболические процессы, пишет Knowridge Science Report.
Результаты исследования показали, что потребление небольшого количества винограда может помешать прогрессированию жировой печени и продлить продолжительность жизни. Кроме того, виноград имеет потенциал улучшить когнитивные функции, что делает его интересным в контексте профилактики когнитивного понижения, связанного с возрастом.
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Исследователи из Университета Западной Новой Англии обнаружили, что виноград может:
- Предотвращать ожирение печени: благодаря антиоксидантам виноград может помочь защитить печень от повреждений, вызванных диетой с высоким содержанием жира.
- Продолжить жизнь: исследование на животных показало, что употребление винограда может продлить жизнь на 4-5 лет.
- Улучшить работу мозга: виноград поможет защитить мозг от возрастных изменений и улучшить когнитивные функции.
- Повлиять на метаболические процессы: виноград может помочь организму лучше перерабатывать питательные вещества и вырабатывать энергию.
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