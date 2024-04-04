Українська
Здоровье

Ученые раскрыли неожиданную пользу винограда для мозга

Былим Елена

Ученые раскрыли неожиданную пользу винограда для мозга

Исследования, проведенные командой доктора Джона Пеццуто из Университета Западной Новой Англии, выделили виноград как возможный ключ к здоровью и долголетию.

Основные выводы исследования, опубликованного в научных журналах, указывают на то, что употребление даже небольшого количества винограда ежедневно может оказать значительное влияние на наше здоровье. В частности виноград помогает бороться с ожирением печени, улучшает работу мозга и даже влияет на метаболические процессы, пишет Knowridge Science Report.

Результаты исследования показали, что потребление небольшого количества винограда может помешать прогрессированию жировой печени и продлить продолжительность жизни. Кроме того, виноград имеет потенциал улучшить когнитивные функции, что делает его интересным в контексте профилактики когнитивного понижения, связанного с возрастом.

Читайте также: 6 лучших видов орехов для похудения

Исследователи из Университета Западной Новой Англии обнаружили, что виноград может:

  • Предотвращать ожирение печени: благодаря антиоксидантам виноград может помочь защитить печень от повреждений, вызванных диетой с высоким содержанием жира.
  • Продолжить жизнь: исследование на животных показало, что употребление винограда может продлить жизнь на 4-5 лет.
  • Улучшить работу мозга: виноград поможет защитить мозг от возрастных изменений и улучшить когнитивные функции.
  • Повлиять на метаболические процессы: виноград может помочь организму лучше перерабатывать питательные вещества и вырабатывать энергию.

Ранее эксперты назвали виды рыбы, не содержащие ртуть и безопасные для употребления.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Здоровье