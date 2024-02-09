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Ученые раскрыли поразительную тайну "кричащей мумии" (фото)

Цихоцкая Мария

Ученые раскрыли поразительную тайну 'кричащей мумии' (фото)

Среди величественных саркофагов Древнего Египта скрывается мумия, известная как кричащая Мумия. Ее жуткое выражение лица и болезненные предсмертные мучения на протяжении веков смущают исследователей. Благодаря современным технологиям и древним хроникам, история этой мумии раскрывает таинственный заговор, измену и трагическую судьбу принца Пентаура.

Об этом пишет Grunge.

Пентаур, сын фараона Рамсеса III, оказался в центре "Гаремного заговора", где его мачеха и его подельники стремились убить фараона и посадить на трон Пентаура. Благодаря компьютерной томографии мумии Рамсеса III, ученые обнаружили следы смертельного удара ножом, подтверждающим сговор.

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Хотя заговорщики преуспели, Пентаура постигла наказание. Записи в "Туринском судебном папирусе" свидетельствуют, что он покончил жизнь самоубийством во избежание ужасной казни.

Погребение Пентаура не отвечало традициям Древнего Египта. Его тело не было забальзамировано, а только завернуто в нечистую для египтян козью кожу. Это свидетельствует о том, что его считали опозоренным.

Анализ ДНК в 2012 году подтвердил, что кричащая "Мумия" - это сын Рамсеса III. Исследователи предполагают, что Пентаура могли повесить, отравить или похоронить заживо.

Кричащая "Мумия", которая сейчас экспонируется в Египетском музее, не только дает нам представление о жестоких реалиях политической борьбы в Древнем Египте, но и заставляет задуматься над хрупкостью человеческой жизни и вечными вопросами предательства, самоубийства и веры.

История "Кручащей Мумии" - это не просто увлекательная детективная история, но и напоминание о том, что прошлое, даже 3000-летней давности, может возбуждать наше воображение и заставлять нас задуматься над вечными вопросами человеческого бытия.

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