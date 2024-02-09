Ученые раскрыли поразительную тайну 'кричащей мумии' (фото)

Среди величественных саркофагов Древнего Египта скрывается мумия, известная как кричащая Мумия. Ее жуткое выражение лица и болезненные предсмертные мучения на протяжении веков смущают исследователей. Благодаря современным технологиям и древним хроникам, история этой мумии раскрывает таинственный заговор, измену и трагическую судьбу принца Пентаура.

Об этом пишет Grunge.

Пентаур, сын фараона Рамсеса III, оказался в центре "Гаремного заговора", где его мачеха и его подельники стремились убить фараона и посадить на трон Пентаура. Благодаря компьютерной томографии мумии Рамсеса III, ученые обнаружили следы смертельного удара ножом, подтверждающим сговор.

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Хотя заговорщики преуспели, Пентаура постигла наказание. Записи в "Туринском судебном папирусе" свидетельствуют, что он покончил жизнь самоубийством во избежание ужасной казни.

Погребение Пентаура не отвечало традициям Древнего Египта. Его тело не было забальзамировано, а только завернуто в нечистую для египтян козью кожу. Это свидетельствует о том, что его считали опозоренным.

Анализ ДНК в 2012 году подтвердил, что кричащая "Мумия" - это сын Рамсеса III. Исследователи предполагают, что Пентаура могли повесить, отравить или похоронить заживо.

Кричащая "Мумия", которая сейчас экспонируется в Египетском музее, не только дает нам представление о жестоких реалиях политической борьбы в Древнем Египте, но и заставляет задуматься над хрупкостью человеческой жизни и вечными вопросами предательства, самоубийства и веры.

История "Кручащей Мумии" - это не просто увлекательная детективная история, но и напоминание о том, что прошлое, даже 3000-летней давности, может возбуждать наше воображение и заставлять нас задуматься над вечными вопросами человеческого бытия.

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