Ученые раскрыли простой трюк для уменьшения количества микропластика в водопроводной воде

Микропластик становится все большей угрозой для нашего здоровья, попадая во все аспекты нашего окружения, включая воду. Однако ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Университета Цзинань в Китае нашли простой способ отфильтровать этот пластик из питьевой воды с помощью обычного чайника и фильтра для воды.

Микропластик, частицы пластика длиной менее 5 миллиметров, может иметь серьезные последствия для здоровья, в частности, влиять на репродуктивную систему и увеличивать риск рака. Они также могут переносить токсины, что усугубляет ситуацию, пишет Newsweek.

Также вас может заинтересовать: Содержат сотни тысяч микрочастиц пластика: ученые предупредили об опасности бутылированной воды

В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science and Technology Letters, ученые показали, что при кипячении воды в чайнике происходит образование мелового налета, инкапсулирующего микропластик. После этого, пролив воду через фильтр, вы можете отделить пластик от остальной жидкости.

Этот способ способен удалить до 90% микропластика из воды, сделав его обычным и действенным методом борьбы с этим суровым загрязнением.

Это открытие указывает на то, что даже самые простые кухонные устройства могут иметь большое значение в решении проблем, помогая нам сохранить наше здоровье и окружающую среду.

Напомним, ученые научили бактерии перерабатывать пластик без необходимости сортировки мусора.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!