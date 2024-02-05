Ученые раскрыли секрет 'спирали смерти'

Осьминоги известны своим интеллектом и уникальными характеристиками, но после откладывания яиц самки некоторых видов перестают есть, постепенно теряют силы и в конце концов умирают.

Механизм "спирали смерти" у осьминогов, связанный с прекращением питания после откладывания яиц, долгое время оставался загадкой для ученых. Недавние исследования дают представление, что зрительная железа в голове этих моллюсков может являться ключевым катализатором этого драматического процесса, пишет IFLScience.

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Команда ученых удалила зрительную железу у осьминогов и обнаружила, что после этого моллюски продолжали жить активной жизнью, даже после откладывания яиц.

Исследователи выявили существенные изменения в метаболизме холестерина в зрительной железе осьминогов-матерей, что приводит к радикальным изменениям в производстве стероидных гормонов.

Один из трех путей, выявленных учеными, приводит к увеличению уровня 7-дегидрохолестерина (7-DHC), молекулы-предшественника холестерина.

Интересно, что у людей подобная мутация фермента связана с генетическим заболеванием, вызывающим повторяющиеся членовредительства.

Хотя ученые раскрыли процесс запуска "спирали смерти" у некоторых видов осьминогов, загадкой остается, почему этот процесс происходит именно с этими видами, несмотря на наличие зрительной железы у всех головоногих.

Напомним, ученым удалось поймать причудливое глубоководное существо, охотящееся в темноте уже 300 млн лет.

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