Ученые раскрыли странную черту кошек: 'В вашем дворе живет неразборчивый убийца'

Новое исследование показало, что домашние коты, свободно гуляющие на улице, являются одними из самых больших хищников в мире. Они убивают или вылавливают более 2000 разных видов животных, включая 347 видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Большинство жертв кошек – это птицы, рептилии и млекопитающие. Мыши и крысы являются постоянными представителями кошачьего меню, но кошки также могут ловить большую дичь, например эму, зеленых морских черепах.

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Согласно новому анализу, проведенному экологом Университета Оберном Кристофером Лепчиком и его коллегами, коты являются "хитрыми мясоядными животными, которые едят более 2000 различных видов во всем мире. Из этой добычи 347 занесены в список видов, требующих сохранения, а некоторые классифицируются как вымершие", пишет sciencealert.

"На самом деле мы не знаем ни одного другого млекопитающего, которое ест столько разных видов", — сказали ученые.

Исследователи предупреждают, что анализ, вероятно, недооценивает настоящий диапазон хищничества кошек. Это потому, что включенные исследования часто пытались четко определить виды жертв и классифицировали многие виды как "неизвестные".

Кроме того, исследователи считают, что большинство исследований "кошачьих диет" проводились в Австралии и Северной Америке, оставляя тропические регионы и горячие точки биоразнообразия в Азии, Африке и Южной Америке почти не учтены.

Владельцев кошек призывают держать своих любимцев дома, чтобы защитить как самих кошек, так и окружающую дикую природу.

Ранее специалисты сказали, как надолго можно оставить кота наедине.

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