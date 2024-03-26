Ученые раскрыли загадку 'зон смерти' в пустыне Намиб

Сказочные круги Намибии – это странные залысины, встречающиеся на сухих лугах на краю пустыни Намиб. Их формирование исследовалось десятилетиями, но в последнее время стало предметом новых дискуссий.

Новое исследование команды из Гёттингенского университета (Германия) и Университета Бен-Гуриона (Израиль) проливает свет на эту тайну.

Ученые обнаружили, что трава в "волшебных кругах" засыхает из-за нехватки воды, верхний слой почвы (10-12 см) действует как "зона смерти", где ничто не может выжить долго. Кроме того, новая трава в этих кругах отмирает спустя 10-20 дней после дождя. Об этом пишет SciTechDaily.

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Причиной "кругов смерти" не является термиты, как считалось ранее. Высокая проводимость воды в первые 20 дней после дождя истощает верхние слои почвы.

Многолетние растения извлекают воду из этих слоев, не оставляя шансов новой траве. Круглая форма кругов, вероятно, формируется самой травой, которая стремится максимально использовать грунтовую воду.

Это явление можно охарактеризовать как "роевой интеллект", возникший вследствие нехватки ресурсов. Исследование дает новое понимание динамики экосистем в экстремальных условиях.

Это исследование является важным шагом к пониманию тайны сказочных кругов Намибии.

Напомним, в Египте найдена 4300-летняя гробница жрецов с впечатляющими настенными росписями.

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