Ученые рассказали, почему нельзя есть хлеб горячим

Только что испеченный хлеб имеет прекрасный аромат и манит съесть его сразу же, горячим. Однако лучше дождаться остывания выпечки. Почему так лучше делать, разбирался UaPortal.

В горячем хлебе продолжается процесс брожения

В составе большинства сортов хлеба содержатся дрожжи, которые после выпечки остаются активными еще 6 – 7 часов. Попав в желудок в активном состоянии, они раздражают слизистую и повышают кислотность, что может привести к язве и гастриту.

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Слишком клейкая консистенция

Горячий хлеб хрустящий снаружи и клейкий внутри. Клейкое тесто образует комочки, которые попадая в желудочно-кишечный тракт приводят к дискомфорту и вздутию живота. Консистенция клейкого теста настолько плотная, что желудку тяжело его переварить.

Если после употребления дрожжевого хлеба вы регулярно ощущаете дискомфорт, то следует найти альтернативу. Например, не бродящий бездрожжевой хлеб, который можно есть даже в теплом виде. Кроме того, он более полезен, ведь сделан из цельного зерна. И помните: хлеб и выпечка – это калорийные продукты, поэтому бесконтрольное их употребление может привести к появлению лишнего веса.

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