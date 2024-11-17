Ученые сделали уникальное открытие о возникновении жизни на Земле

Американские ученые разработали модель эволюции химического состава кометы Гейла-Боппа, что дает новое понимание возможного происхождения жизни как на Земле, так и в космосе.

По материалам Space, комета Гейла-Боппа (C/1995 O1), обнаруженная в 1995 году, считается одной из самых ярких комет в истории наблюдений. Об этом пишет издание Space.

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На основе многолетних наблюдений исследователи проанализировали эволюцию химического состава кометы. Разработанная ими модель показывает, как в недрах кометы могли формироваться и сохраняться органические молекулы - возможные предшественники жизни на Земле.

Исследование показало, что ледяное ядро кометы, состоящее из воды, газов, пыли и камней, содержит сложные органические соединения: формамид, метилформиат, этиленгликоль, метанол и ацетонитрил. Эти вещества могли сыграть ключевую роль в возникновении земной жизни.

Хотя ученые не могут однозначно утверждать, что кометы являлись источником жизненно необходимых органических молекул на Земле, новая модель указывает на такую возможность. Более того, исследование предполагает, что эти органические соединения могли образоваться еще до формирования Солнца.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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