Ученые шокировали: этот предмет грязнее вашего унитаза
Исследования показали, что на клавиатуре могут жить кишечная палочка, стафилококк, стрептококк и другие вредные бактерии. Эти бактерии могут вызвать простуду, грипп и другие инфекции.
Как сообщает специализированное издание WebMD, время от времени клавиатуру нужно чистить.
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Используйте сжатый воздух для удаления пыли и мусора. Затем воспользуйтесь дезинфицирующими салфетками.
Избегайте еды за компьютером. Частицы пищи, попадающие между клавишами компьютера, могут вызвать бактерии.
Также мойте руки с мылом и водой в течение 20 секунд, особенно после туалета, перед едой и после пребывания в общественных местах.
Не прикасайтесь к лицу грязными руками. Бактерии могут попасть в ваш организм через глаза, нос и рот.
Специалисты отмечают и другие факторы риска:
Люди, много работающие за компьютером, например медсестры, подвергаются большему риску заражения бактериальными инфекциями. Чехлы для клавиатуры могут помочь сохранить клавиатуру в чистоте, но их тоже нужно регулярно чистить.
Химические дезинфицирующие средства могут повредить клавиатуру, поэтому их следует использовать с осторожностью.
Помните, что гигиена рук – это лучший способ защитить себя от вредных бактерий.
Ранее ученые предупредили, что облака могут переносить бактерии, устойчивые к лекарству.
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