Ученые сказали, что произойдет с собаками, если исчезнут люди

Для многих из нас собаки являются верными друзьями и членами семьи. Они всегда рады видеть нас, готовы к играм и приключениям. Но что случится с нашими собаками, если бы мы вдруг исчезли? Могут ли они обойтись без нас – ответы на эти вопросы пытались найти ученые.

Собаки – это самый успешный одомашненный вид на Земле. Тысячелетиями они развивались под нашим зорким глазом. Совсем недавно селекционное разведение привело к разнообразию, управляемому людьми, что привело к созданию уникальных пород, начиная от высокого немецкого дога до крошечной чихуахуа, пишет Science Alert.

Читайте также: Узнайте, о чем собака пытается сказать вам воем

В поисках идеального собачьего компаньона человечество создало более 400 современных пород собак с уникальным сочетанием физических и поведенческих черт. Сначала собак разводили в первую очередь для функциональных ролей, которые приносили нам пользу.

Какие собаки могут выжить без людей

Большинство собак в мире свободно выгуливаются и распространены в Европе, Африке и Азии. Хотя эти собаки не одомашнены в традиционном понимании, они все еще сосуществуют с людьми.

Конечно, без людей эти собаки будут в невыгодном положении. Породы, в значительной степени зависящие от нас относительно базовых потребностей, таких как еда, приют и здравоохранение, не подойдут хорошо.

Но некоторые собаки, такие как пастушьи породы, имеют большие шансы на выживание. Они имеют сильные инстинкты выживания и адаптации, а также способность к самостоятельному охоте и охоте.

Собаки вернутся к дикому образу жизни

Без людей естественный отбор быстро вступил в действие. Собаки, у которых отсутствуют основные черты выживания, постепенно приходят в упадок.

В конце концов появится другой тип собаки, сформированный здоровьем и успехом в поведении, а не человеческими желаниями.

Эти собаки обычно имеют средний размер, сбалансированное телосложение, короткую шерсть разных цветов, а также вертикальные уши и хвосты.

Читайте также: Чем отличается уход за котом и собакой: кого лучше заводить

В долгосрочной перспективе собаки вернутся к дикому собачьему образу жизни. Эти "опять одичавшие" собаки, вероятно, займутся социальным и диетическим поведением, похожим на поведение их нынешних диких собратьев, таких как австралийские динго.

Что делает хорошей жизнь для собак

Когда мы рассуждаем о возможном будущем без собак, возникает важный вопрос: есть ли наши действия по поводу собак устойчивыми, в их лучших интересах и отвечают их природе?

Рассмотрев, как собаки могли бы жить без нас, возможно мы сможем найти способы улучшить их жизнь вместе с нами.

Читайте также: Можно ли научить собаку не лаять без надобности: ответ специалиста

Как мы можем помочь нашим собакам

Вот несколько советов, как мы можем помочь нашим собакам жить более счастливой и здоровой жизнью:

Давайте своим собакам больше свободы. Разрешайте им выбирать, в каком направлении идти, или позволяйте им не торопиться, нюхая дерево.

Не покупайте собак с проблемным здоровьем. Исследуйте породы, прежде чем выбрать собаку, и выбирайте здоровую собаку от ответственного заводчика.

Стерилизуйте или кастрируйте своих собак. Это поможет предотвратить нежелательное размножение и улучшить здоровье ваших собак.

Придавайте своим собакам достаточно физических упражнений. Собаки нуждаются в ежедневных упражнениях, чтобы быть здоровыми и счастливыми.

Кормите своих собак здоровой пищей. Используйте высококачественный корм для собак, отвечающий потребностям вашей собаки.

Если мы будем беспокоиться о своих собаках и обеспечивать им лучшую жизнь, мы сможем помочь им выжить.

Ранее специалисты сказали, как надолго можно оставить кота наедине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!