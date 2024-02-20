Ученые совершили невероятное открытие в самой глубокой точке океана: жуткая находка свидетельствует о близкой катастрофе

История нашей планеты насчитывает потрясающие 4,5 миллиарда лет, в то время как история человечества охватывает лишь крошечные 200 тысяч лет. С геологической перспективы это совсем небольшой промежуток времени.

Однако за этот короткий период люди успели оставить свои следы буквально на каждом уголке Земли – даже в самых глубоких океанических впадинах. К примеру, в 2020 году исследователи открыли новый вид в Марианской впадине и назвали его в честь пластика, найденного в его желудке. Об этом сообщает издание IFLScience

В 2023 году микропластик был обнаружен в системе пещер, куда у людей не было доступа последние 30 лет.

К сожалению, сегодня ученые находят признаки человеческого присутствия везде, куда бы ни пошли. По словам американского географа и океанолога, доктора Дона Райта, во время экспедиции в глубочайшую точку Мирового океана исследователи обнаружили что-то крайне неожиданное.

Самая глубокая часть океана находится в южной части Марианской впадины и известна как Бездна Челленджера. Ее глубина достигает примерно 10935 метров. Для спуска в эту точку команда пользовалась дистанционно управляемым аппаратом.

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То, что они там увидели, было очень неприятным.

На глубине 10 900 метров доктор Райт и его коллеги обнаружили мусор – пивную бутылку с этикеткой. Этот предмет проделал невероятно длительный путь, прежде чем оказаться на дне океана, и на нем даже сохранилась этикетка!

По мнению Райта, подобная находка свидетельствует о печальной реальности – человеческие "артефакты" все чаще встречаются там, куда сам человек пока не может добраться.

Напомним, ученые обнаружили на Капри часть украшения нимфея императора Тиберия.

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