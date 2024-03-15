Ученые советуют людям заводить собак: 'имеют еще больше пользы, чем считалось ранее'

Новое исследование, проведенное в Конкукском университете Южной Кореи, раскрывает интересные результаты влияния взаимодействия с собаками на активность мозга и эмоциональное состояние человека.

Уже долгое время известно, что собаки могут быть отличными компаньонами, но новое исследование обнаружило, что это взаимодействие может оказать значительное положительное влияние на здоровье человека.

Опубликованное в журнале Plos One исследование показало, что проведение качественного времени с собаками-компаньонами может увеличить мощность мозговых волн, связанных с концентрацией и расслаблением.

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Для исследования была использована небольшая группа из 30 взрослых. Участники выполняли различные действия со своими собаками, такие как игра с игрушкой, фотографирование и лакомство. После этого исследователи оценили электрическую активность в мозге участников.

Результаты исследования выявили, что взаимодействие с собаками оказывает положительное влияние на расслабление, эмоциональную стабильность, внимание, концентрацию и креативность. Участники также сообщили о снижении уровня стресса после времяпрепровождения с собаками.

Особенно интересно то, что когда участники играли или гладили своих собак, наблюдалось увеличение колебаний альфа-диапазона в мозгу, что свидетельствует о состоянии "расслабленного бодрствования". Также было обнаружено повышение концентрации в мозге при глажении собаки.

Хотя не каждый участник имел собственного домашнего питомца, но все они любили животных. Это исследование поможет разработать новые терапевтические методы и инициативы, связанные с использованием собак в медицине и психологии.

"Наше исследование предоставляет ценную информацию для выяснения терапевтических эффектов и основных механизмов вмешательства с помощью животных", — пишут авторы научной работы.

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