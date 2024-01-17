Ученые спорят, обнаружил ли телескоп Джеймса Уэбба планету с признаками жизни

В Интернете распространяются слухи о том, что космический телескоп имени Джеймса Уэбба обнаружил планету с убедительными доказательствами жизни. Речь идет о K2-18 b, экзопланете, которая в 8,6 раза массивнее Земли.

Космическое тело расположено в 120 световых годах от нашей Солнечной системы. Об этом сообщает Ars Technica.

В частности, астрофизикиня Ребекка Сметерст сказала, что скоро будет статья, содержащая веские доказательства существования биосигнатуры на экзопланете. Кроме того, британский астронавт Тим Пик разжег пламя таким комментарием о потенциальной инопланетной жизни.

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Однако в NASA заявили, что телескоп не нашел окончательных доказательств существования жизни на экзопланете. Книколь Колон, заместитель научного сотрудника телескопа по изучению экзопланет добавила, что ожидается, что наблюдения JWST могут привести к начальной идентификации потенциальных биосигнатур.

Астрономы считают, что это может быть "гицейская" экзопланета, то есть на ее поверхности водные океаны и богатая водородом атмосфера. Ранее астрономы изучали эту планету с помощью космического телескопа Хаббла, но их интерес возрос, когда телескоп Уэбба сделал несколько интригующих наблюдений.

Среди молекул, найденных Веббом, был диметилсульфид. Это органическое соединение, выделяемое фитопланктоном в океанах Земли в рамках процесса метаболизма.

Важно то, что на Земле диметилсульфид производится только жизнью. Это не доказывает существование жизни на K2-18b. Продолжаются серьезные прения относительно измерений воды, метана и диметилсульфида с помощью телескопа.

Напомним, две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. После их смерти в космосе был замечен "пончик".

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