Ученые спрогнозировали, что 'однажды задушит большинство жизни на Земле'

Исследователи из Технологического института Джорджии и Университета Тохо в Японии выяснили, что атмосфера Земли станет богата метаном и на ней почти не останется кислорода через миллиард лет.

Это смещение вернет планету примерно к тому состоянию, в котором она была к тому, что известно как Великое событие окисления (GOE) примерно 2,4 миллиарда лет назад.

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Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале Nature Geoscience, это произойдет, когда Солнце станет ярче и будет производить больше тепла.

Это приведет к снижению уровня углекислого газа в атмосфере, поскольку газ расщепляется из-за повышения уровня тепла. Меньше углекислого газа означает меньшее фотосинтезирующих организмов, таких как растения, что приведет к меньшему количеству кислорода, пишет Science Alert.

"Падение кислорода очень, очень экстремально. Мы говорим, что кислорода в миллион раз меньше, чем сегодня", — сказал Крис Рейнхард из Технологического института Джорджии.

Это будет иметь значительные последствия для жизни на Земле. Люди и большинство других форм жизни, которые полагаются на кислород, чтобы прожить в течение дня, не смогут существовать в новых условиях.

Исследование также имеет последствия для наших усилий выявить признаки жизни во Вселенной. Ученые отмечают, что кислород является одной из важнейших биосигнатур, которые могут указывать на жизнь на других планетах.

Однако это исследование показывает, что наличие кислорода не обязательно означает, что планета подходит для жизни.

"Вполне возможно, что нам нужно искать другие биосигнатуры, кроме кислорода, чтобы наилучшие шансы выявить жизнь", — сказал Рейнхард.

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