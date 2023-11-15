Ученые спрогнозировали, когда мир столкнется с максимальной активностью Солнца

Солнечный максимум, обычно проходящий каждые 11 лет, наступит раньше, чем ожидалось, и будет сильнее, чем прогнозировали ученые.

Это может оказать значительное влияние на Землю, включая усиление северного сияния, скачки напряжения в электрических сетях и проблемы со спутниками, сообщает Science Alert.

По данным NASA и Национального центра атмосферных исследований США, пик солнечного цикла 25 наступит в середине-конце 2024 года, а количество солнечных пятен будет вдвое больше официальных прогнозов. Это означает, что Солнце будет более активным, чем обычно.

Читайте также: Ученые смоделировали аналог черной дыры в лаборатории: что удалось узнать

Солнечная активность проявляется в разных формах, включая солнечные пятна, вспышки и взрывы.

Солнечные пятна – это темные области на Солнце, которые являются результатом магнитных бурь. Солнечные вспышки – это мощные вспышки радиации, которые могут вызвать помехи в радиосвязи и GPS. Взрывы – это выбросы материала из Солнца, которые могут повредить спутники и астронавты.

Солнечная активность может оказать значительное влияние на Землю. К примеру, усиление северного сияния может привести к тому, что его можно будет наблюдать в более южных широтах. Скачки напряжения в электрических сетях могут вызвать отключение электроэнергии. Проблемы со спутниками могут привести к помехам в связи и навигации.

Ученые работают над разработкой методов защиты от воздействия солнечной активности. Например, электрические сети могут проектироваться таким образом, чтобы быть менее подверженными скачкам напряжения. Спутники могут проецироваться таким образом, чтобы лучше переживать космическую погоду.

Напомним, в 2022 году группа астрономов исследовала траекторию движения звезды белого карлика и пришла к выводу, что скоро он вызовет хаос в нашей Солнечной системе. Согласно новым расчетам, столкновение произойдет примерно через 29 тысяч лет, и его последствия могут оказаться катастрофическими.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!