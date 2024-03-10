Ученые установили, что завтрак с высоким содержанием белка улучшает сытость и концентрацию

Датское исследование показывает, что завтрак, богатый белками, может повысить сытость и концентрацию. При этом он не влияет на ежедневное общее потребление калорий.

По мнению исследователей, это понимание особенно ценно в мире, где ожирения и заболевания, связанные с выбором образа жизни, растут. Об этом сообщает SciTechDaily.

В исследовании 30 женщин от 18 до 30 лет с ожирением наблюдали в течение трех дней. Женщины ели богатый белками завтрак, богатый углеводами завтрак или вообще не завтракали.

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Чувство сытости, уровень гормонов и потребление энергии у женщин измеряли в обеденное время. Также измеряли их общее ежедневное потребление энергии.

Участники должны были пройти тест на когнитивную концентрацию во время исследования. Обильный белком завтрак повысил сытость и концентрацию у участников, но не уменьшил общее потребление энергии по сравнению с пропуском завтрака или употреблением богатого углеводами завтрака.

Количество людей с лишним весом растет по всему миру. Ожирение часто сопровождается заболеваниями, связанными с образом жизни, такими как диабет 2 типа.

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