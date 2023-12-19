Ученые установили шокирующие подробности о смерти шаманки, умершей 9 тысяч лет назад (фото)

Археологическая находка в Бад-Дюрренберге (Германия) помогла учёным лучше понять жизнь женщин-шаманов в мезолите.

В 1934 году во время строительных работ в курортных садах Бад-Дюрренберга были обнаружены останки женщины, умершей около 9 тыс. лет назад. Она была похоронена в сидячем положении, а в ее ногах лежали остатки младенца. В могиле было найдено множество артефактов, свидетельствующих, что женщина была важной фигурой в своем обществе, пишет Live Science.

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Сначала учёные предположили, что женщина была шаманкой. Однако они не смогли определить, кем ей приходился похороненный рядом малыш и подробности о его личности.

В 2023 году учёные из Германии провели генетическое исследование останков женщины и ребенка. Результаты исследования показали, что женщина и ребенок были родственниками четвертой или пятой степени.

Исследование также показало, что женщина имела относительно темный цвет лица, темные прямые волосы и голубые глаза. Эта комбинация была довольно распространена среди охотников-собирателей из Западной Европы.

Генетические исследования также позволили учёным лучше понять жизнь женщины-шамана. Они обнаружили, что она имела аномалии в позвоночнике, которые могли привести к нистагму, то есть самопроизвольному движению глазных яблок. Эта необычная особенность могла восприниматься как удивительная, и если она была введена намеренно, она могла усилить или даже оправдать ее роль шамана.

Это исследование дает новый взгляд на жизнь шаманских женщин в мезолите. Оно показывает, что они были важными членами общества и что их роль была сложнее, чем считалось ранее.

Напомним, древние люди из человеческих черепов делали себе чаши для питья.

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