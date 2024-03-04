Ученые утверждают, что мы неправильно понимаем своих кошек
Ученые выяснили, что люди часто неправильно понимают, что им пытаются сказать их кошки. Это может привести к проблемам в общении и даже агрессии со стороны животных.
Чаще люди ошибаются, когда интерпретируют сигналы бедствия, которые подает кошка. Около 30% людей неправильно поняли "несчастные" звуки кота, но только 10% людей не распознали "счастливые" сигналы. Чем лучше вы будете понимать свою кошку, тем лучше вы сможете ей помочь и тем лучше у вас будут отношения, пишет detaly.co.il.
Читайте также: Хочу быть полезными: эксперты сказали, почему кошки любят клавиатуры
Почему это происходит?
- Мы проектируем свои эмоции на животных. Нам хочется, чтобы котик был счастлив, поэтому мы игнорируем сигналы, свидетельствующие об обратном.
- Мы не знаем всех нюансов кошачьего языка. Кошки общаются не только голосом, но и языком тела. Существует много разных сигналов, которые могут означать разные вещи.
К примеру:
- Урчание не всегда является признаком удовольствия. Кошка может мурлыкать, когда ей больно или она испытывает стресс.
- Виление хвостом не всегда означает радость. Хвост может вилять влево или вправо, быстро или медленно, высоко или низко. Каждое из этих положений может иметь разное значение.
Что делать?
- Учите кошачий язык. Обратите внимание на то, как ваш кот мурлычет, мяукает, шипит, а также на его язык тела.
- Обратите внимание на контекст. Что делал ваш кот перед тем, как начал мурлыкать или мяукать?
- Не бойтесь обратиться к ветеринару или зоопсихологу. Они могут помочь вам лучше понять свое животное.
Предлагаем узнать, почему коты играют с мышами перед тем, как их убить.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!