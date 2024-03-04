Ученые утверждают, что мы неправильно понимаем своих кошек

Ученые выяснили, что люди часто неправильно понимают, что им пытаются сказать их кошки. Это может привести к проблемам в общении и даже агрессии со стороны животных.

Чаще люди ошибаются, когда интерпретируют сигналы бедствия, которые подает кошка. Около 30% людей неправильно поняли "несчастные" звуки кота, но только 10% людей не распознали "счастливые" сигналы. Чем лучше вы будете понимать свою кошку, тем лучше вы сможете ей помочь и тем лучше у вас будут отношения, пишет detaly.co.il.

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Почему это происходит?

Мы проектируем свои эмоции на животных. Нам хочется, чтобы котик был счастлив, поэтому мы игнорируем сигналы, свидетельствующие об обратном.

Нам хочется, чтобы котик был счастлив, поэтому мы игнорируем сигналы, свидетельствующие об обратном. Мы не знаем всех нюансов кошачьего языка. Кошки общаются не только голосом, но и языком тела. Существует много разных сигналов, которые могут означать разные вещи.

К примеру:

Урчание не всегда является признаком удовольствия. Кошка может мурлыкать, когда ей больно или она испытывает стресс.

Кошка может мурлыкать, когда ей больно или она испытывает стресс. Виление хвостом не всегда означает радость. Хвост может вилять влево или вправо, быстро или медленно, высоко или низко. Каждое из этих положений может иметь разное значение.

Что делать?

Учите кошачий язык. Обратите внимание на то, как ваш кот мурлычет, мяукает, шипит, а также на его язык тела.

Обратите внимание на то, как ваш кот мурлычет, мяукает, шипит, а также на его язык тела. Обратите внимание на контекст. Что делал ваш кот перед тем, как начал мурлыкать или мяукать?

Что делал ваш кот перед тем, как начал мурлыкать или мяукать? Не бойтесь обратиться к ветеринару или зоопсихологу. Они могут помочь вам лучше понять свое животное.

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