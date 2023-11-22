Ученые в Британии хотят оживить мамонта до 2028 года: используют генную инженерию

Британская биотехнологическая и генно-инженерная компания Colossal Biosciences заявила о намерении воспроизвести к 2028 году шерстяные мамонты. Детеныш вымершего 4 тыс. лет назад, по планам этой фирмы, родится через пять лет.

Как пишет Daily Mail, эксперты намерены восстановить геном мамонта из найденных образцов, а пробелы заполнить с помощью ДНК современных азиатских слонов. Их геномы совпадают на 99,6%. Планируется, что эмбрионы подсадят к суррогатным матерям – слонихам.

Читайте также: В Иране нашли совершенно новый вид ящериц с иероглифами на спине (фото)

Компании также нужно найти партнеров среди государств, которые позволили бы выпустить мамонтов на своих территориях. Население будет жить в тундре. В Colossal Biosciences утверждают, что пищевое поведение шерстяных мамонтов положительно отразится на этих землях. Вроде бы это хорошо повлияет на количество углерода в атмосфере и будет способствовать сохранению вечной мерзлоты.

Но, уточнили в Daily Mail, существуют исследования, согласно которым "оживление" мамонтов скорее терпит убытки в виде утраченных научных ресурсов.

"Я не против клонирования. Но против того, чтобы использовать его для решения проблемы охраны окружающей среды и даже для изменения климата. К сожалению, эффект может быть отрицательным, поскольку финансирование направляется на рискованные и неэффективные методы", — заявил Джозеф Беннетт, доцент кафедры биологии, экологии и междисциплинарных наук Карлтонского университета в Оттаве.

В ответ на CEO Colossal Biosciences Бен Лам заявил, что его компания привлекает частных инвесторов и не претендует на финансирование с помощью научных грантов.

В Colossal Biosciences также хотят "вернуть" маврикийскую дронту (птицу додо) и сумчатого (тасманийского) волка.

Специалисты, участвовавшие в исследовании, отмечают, что их проект может быть полезен при сохранении исчезающих видов. Вероятно, есть возможность получить необходимое животное путём селекции.

Ранее стало известно, что ученые из Китая подселили стволовые клетки в эмбрион обезьяны. Детеныш выносила суррогатная мать. Появившийся на свет обезьяна страдала гипотермией и дыхательной недостаточностью, из-за чего ветеринары усыпили его через десять дней после рождения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!