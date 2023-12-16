Ученые в США сказали, в каком месяце рождаются самые умные дети

Специалисты Национального бюро экономических исследований США провели обширный анализ данных о детях от шести до 15 лет, уделяя внимание их способностям и степени активности.

Результаты исследования, опубликованные в материалах бюро, указывают на то, что сентябрьские дети имеют значительно более высокий уровень успеваемости как в школе, так и на последующих этапах жизни.

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Исследование выявило, что дети, родившиеся в августе, выявляют наименьший уровень успеваемости и имеют самые низкие оценки среди сверстников. В то время как сентябрьские новорожденные отличаются высокими оценками и успехами в школьных занятиях.

Эксперты отмечают, что эта тенденция определяется значимым преимуществом для детей, начинающих обучение в возрасте шести лет в Соединенных Штатах. Дети, родившиеся в сентябре, имеют некоторое преимущество по сравнению со своими ровесниками, которые пришли в мир раньше.

Важной деталью является то, что несколько месяцев разницы в возрасте может оказаться существенным влиянием на уровень образовательного развития и вызвать заметный разрыв в успеваемости детей. В частности, статистика свидетельствует, что сентябрьские дети чаще поступают в престижные высшие учебные заведения.

Интересным является тот факт, что в штате Флорида дети, рожденные в сентябре, отличаются меньшей склонностью к преступлениям, совершенным в подростковом возрасте. Эти данные подчеркивают особую успеваемость и исключительные черты сентябрьских новорожденных.

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