Ученые впервые подтвердили структурные изменения мозга у женщин во время менструации

Исследование, проведенное нейробиологами Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, дает четкое представление о том, как постоянные гормональные изменения, управляющие менструальным циклом, влияют не только на репродуктивную систему, но и на мозг.

Команда, возглавляемая Элизабет Ризор и Викторией Бабенко, в течение одного менструального цикла наблюдала за 30 женщинами, подробно документируя структурные изменения в их мозге, происходившие в тандеме с колебаниями гормональных профилей. Результаты исследований команды ученых доступны на bioRxiv.

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Согласно результатам исследования, которые еще не были подвергнуты рецензированию, структурные изменения в мозге во время менструации могут проявляться в различных областях, не ограничиваются только связанными с менструальным циклом.

Особые изменения были обнаружены в микроструктуре белого вещества, а также толщине коры головного мозга. Выводы исследователей свидетельствуют, что эти структурные изменения согласуются с гормональными ритмами менструального цикла.

Ученые также отметили, что это исследование может иметь важные последствия для понимания взаимодействия мозга с гормонами, а также для изучения психических проблем, связанных с менструацией.

Выводы ученых после исследования:

Структурные изменения в мозге не ограничиваются областями, связанными с менструальным циклом.

Микроструктуры белого вещества и толщина коры головного мозга изменяются в течение менструального цикла. Эти изменения связаны с колебаниями уровней гормонов, таких как 17β-эстрадиол, лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон и прогестерон.

Изменения в структуре мозга могут иметь последствия для поведения и познания.

Исследователи планируют изучить функциональные последствия этих структурных изменений. Они также хотят исследовать влияние гормонов на мозг в течение жизни, включая менопаузу.

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