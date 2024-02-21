Ученые впервые вырастили в лаборатории яички, которые могут производить сперму

Впервые в истории исследователям удалось вырастить пару яичек в лаборатории. Это может стать революционным прорывом в лечении мужского бесплодия и других нарушений половой функции.

Яички, выращенные из незрелых тестикулярных клеток новорожденных мышей, быстро развили структуры, похожие на наблюдающиеся у природных животных. Их даже можно будет использовать для производства спермы. Исследование было опубликовано в Международном журнале биологических наук.

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Исследователи назвали эти миниатюрные яички "органоидами". Их создание позволит ученым лучше понять, как развиваются яички и какие болезни могут их поражать.

Ранее у исследователей не было возможности моделировать яички в лаборатории. Это исследование дает новую надежду людям, страдающим бесплодием.

"Искусственные яички являются многообещающей моделью для фундаментальных исследований развития и функции яичек, – заявил автор исследования доктор Ницан Гонен. – Их можно использовать для лечения расстройств полового развития и бесплодия".

Исследователи поместили первичные клетки яичек мыши в специальную среду для выращивания. В течение двух дней миниатюрные органы развили трубчатые структуры и модели клеточной организации, похожие на наблюдаемые в настоящих яичках.

В общей сложности исследователи выращивали органоиды в течение девяти недель. За это время они увеличивались в размерах, а затем рушились, когда им становилось необходимое кровоснабжение.

Ученые считают, что их метод можно использовать для выращивания яичек из человеческих клеток. Это может предложить новый путь для лечения мужского бесплодия.

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