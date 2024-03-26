Ученые выяснили, как 'невидимые убийцы' уничтожали людей из эпохи неолита

Ученые раскрыли скрытую угрозу, подстерегающую древние общества Скандинавии во время перехода от кочевничества к земледелию.

Проведя анализ ДНК, выделенной из сохранившихся зубов 38 древних людей, исследователи обнаружили следы различных патогенных бактерий, приводивших к инфекциям и смерти. Среди них был даже самый древний известный образец Y.pestis, возбудителя чумы, обнаруженный у женщины из Швеции, пишет Yahoo!

По словам ученых, находки указывают на сложную борьбу людей с болезнями и демонстрируют влияние социальных изменений на распространение инфекционных заболеваний. Переход к сельскохозяйственному образу жизни и более плотное поселение привели к распространению инфекционных болезней.

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Исследование выявило, что население Скандинавии достаточно успешно приспособилось к новым условиям, хотя это также потребовало значительных изменений в структуре распространения болезней. Результаты исследования открывают новые перспективы понимания эволюции болезней и могут помочь в борьбе с современными вызовами в области здравоохранения.

Таким образом, ученые призывают дальнейшее исследование и изучение археологических остатков, чтобы лучше понять, какие изменения в социальной и экологической деятельности могут повлиять на распространение инфекций и болезней в прошлом и будущем.

Напомним, археологи обнаружили в пустыне Израиля роскошное имение в возрасте 1200 лет.

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