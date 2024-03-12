Ученые выяснили откуда берется бессонница и как наладить режим

Почему у людей возникает бессонница

Устали от бессонницы? Эта статья поможет вам разобраться с причинами и методами лечения этой распространенной проблемы. Обратитесь к сомнологу, чтобы получить помощь и улучшить качество жизни.

Бессонница – это расстройство сна, которое может проявляться трудностями с засыпанием, частыми пробуждениями в течение ночи или некачественным сном, не дающим чувство отдыха, пишет mind.ua.

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Почему оно возникает?

Причины бессонницы многообразны: от стресса и смены часовых поясов до хронических заболеваний и войн. В Украине война стала одной из главных причин со сном для 80% населения.

Чем опасна бессонница?

Хроническая бессонница оказывает негативное влияние на физическое и психическое здоровье. Оно может привести к ослаблению иммунной системы, возникновению хронических заболеваний, повышению уровня тревожности и депрессии, а также ухудшению памяти, концентрации внимания и производительности.

Какие бывают симптомы?

Раннее пробуждение без возможности снова заснуть

Прерывистый сон, не дающий чувство отдыха

Усталость, раздражительность, смены настроения, проблемы с концентрацией в течение дня

Какие виды бессонницы существуют?

Первичное: не связано с другими заболеваниями

не связано с другими заболеваниями Вторичное: вызвано другими состояниями (астма, депрессия, артрит, рак)

вызвано другими состояниями (астма, депрессия, артрит, рак) С началом сна: трудности с засыпанием

трудности с засыпанием Во время сна: частые пробуждения

частые пробуждения Смешанные: сочетание обоих видов

сочетание обоих видов Острое: длится до нескольких недель

длится до нескольких недель Хроническое: длится более 3 месяцев

Кто склонен к бессоннице?

Женщины, пожилые люди, афроамериканцы, люди с хроническими заболеваниями, психическими расстройствами, работающие ночью, а также военнослужащие, врачи и спасатели.

Сколько нужно спать?

Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослым людям нужно 7-8 часов сна в сутки. Детям и подросткам – 8-10 часов, новорожденным – 17 часов.

Что такое циркадные ритмы?

Это внутренние часы организма, регулирующие сон, иммунитет, метаболизм, размножение и пищеварение. Здоровым считается сон с 22:00 до 6:00.

Что такое мелатонин?

"Гормон сна", помогающий заснуть, замедляет старение, регулирует вес, гормональный статус, сахар, холестерин и психическое здоровье.

Что такое двухфазный сон?

Это традиция спать дважды в течение дня, которая возвращается в моду. 20-минутный дневной сон может улучшить бдительность и дать энергию.

Как избавиться от бессонницы?

Изменение образа жизни: физические нагрузки, режим сна, уменьшение кофеина, алкоголя и никотина, отказ от гаджетов перед сном, ритуалы отхода ко сну, прогулки на свежем воздухе, ужин за 2-4 часа до сна.

Когнитивно поведенческая терапия: работа с мышлением и поведением.

работа с мышлением и поведением. Медикаментозное лечение: по назначению сомнолога.

Что делать военным с бессонницей?

Методы когнитивно-поведенческой терапии.

Медикаменты.

"Банковка сна": сон короткими порциями, когда есть возможность.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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