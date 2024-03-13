Ученые заметили странное поведение животных во время солнечных затмений: прячутся или начинают спариваться

В следующем месяце, 8 апреля, нас ожидает полное солнечное затмение. Это событие всегда вызывает большое любопытство, но знаете ли вы, что оно может оказать странное влияние на животных?

Во время затемнения 2017 исследователи зафиксировали ряд необычных явлений в поведении животных. Пчелы внезапно перестали жужжать, гориллы и слоны начали искать убежища, а галапагосские черепахи сбились в кучу и начали спариваться, пишет IFLScience.

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В одном из зоопарков пара гиббонов, обычно перекликающихся друг с другом утром, пела необычные мелодии во время полуденного затмения. Несколько самцов жирафов начали скакать галопом в "явной тревоге". Фламинго сбились вокруг своих детенышей. Исследователи говорят, что поведение многих животных связано с ранними сумерками.

Ученые не до конца понимают, почему животные так реагируют на затмение. Некоторые считают, что это связано с изменением освещения, которое нарушает их естественные ритмы. Другие полагают, что это может быть реакция на тревогу или страх.

В этот раз, во время затемнения 8 апреля, ученые надеются получить больше информации о том, как животные реагируют на это событие. Несколько зоопарков, расположенных на пути затемнения, планируют провести наблюдение за поведением животных.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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