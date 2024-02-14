Ученые заподозрили самку ската в беременности от самца акулы (видео)

Персонал аквариума в Северной Каролине был озадачен, когда самка ската забеременела, несмотря на то, что в ее аквариуме не было самца. Ученые рассматривают несколько теорий о том, как это могло произойти, и одна из них касается самца акулы.

Лаборатория Team Ecco Aquarium and Shark Research Lab в Хендерсонвилле поначалу подумала, что скат болен раком, когда самка начала отекать. Однако УЗИ показало, что наросты – это яйцеклетки, пишет Science Alert.

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Эйприл Смит, директор лаборатории, сказала, что одним из возможных объяснений является партеногенез – процесс, при котором самка может производить эмбрион без оплодотворения спермой.

Она объяснила, что это механизм выживания, позволяющий сохранить вид, и обычно он происходит, когда нет самцов, например в зоопарке или аквариуме.

Однако ученые выдвинули другую теорию, заметив следы укусов на скате. Скат делил аквариум с двумя самцами бамбуковой акулы с белыми пятнами.

"Тогда нас озарило - акулы кусают, чтобы спариваться - не спаривался ли с ней один из наших молодых самцов?" – написала Смит.

По ее словам, последнее УЗИ показало, что скат беременна двумя, возможно, тремя детенышами. Она объяснила, что их теория будет подтверждена после рождения, если они не найдут визуальных признаков смешанной породы.

Акулы и скаты таксономически близки, поэтому скрещивание теоретически возможно.

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