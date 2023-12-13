Ученые заявили, что в Каменном веке люди воспитывали детей лучше

Ученые считают, что в далеком прошлом люди воспитывали детей лучше, чем сейчас

При упоминании наших предков можно подумать, что их стиль и методы воспитания были далеки от идеала. Однако современные исследования доказывают, что они в чем-то были лучше современных родителей.

Новое исследование Кембриджского университета раскрывает удивительные факты о воспитании детей в древние времена. Эти данные проливают новый свет на нынешние методы ухода за маленькими детьми, показывая, что древние общества имели лучшие подходы к воспитанию детей, чем мы могли подумать. Об этом пишет сайт mjakmama24.pl.

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Исследование фокусировалось на анализе поведения полукочевого племени Мбенджеле Баяка в Демократической Республике Конго. По сравнению с современными детскими садами и яслями, где один воспитатель ухаживает за многими детьми, древние общества имели более индивидуальный подход.

Исследование указывает на то, что до 10 разных лиц в день заботились о младенцах, уделяя им почти постоянное внимание и близость. Физический контакт "кожа к коже" оказался ключевым, способствуя эмоциональному и физическому развитию ребенка. В системе, где несколько человек заботилось о ребенке, иметь больше времени для отдыха и других обязанностей.

В сравнении с развитыми странами, где дети проводят меньше времени в тесном контакте со своими воспитателями, исследование указывает на эффективность древних методов воспитания. Современные системы ухода за детьми, ориентированные на возвращение родителей к работе, не всегда обеспечивают максимально эффективный уход за малышами.

Доктора Никил Чоудхари и Энни Свейнпол, авторы исследования, считают, что традиции охотников и собирателей могут дать важные указания относительно естественных потребностей детей и их матерей, сформированных в ходе эволюции. Отмечают, что поддержка сообщества в воспитании детей не только уменьшает риск пренебрежения, но и формирует у детей чувство безопасности и причастности.

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