Минестроне – это традиционный итальянский суп, который готовится из различных овощей, таких как морковь, сельдерей, лук, картофель, фасоль, помидоры, зелень. Он не только вкусен и сыт, но и очень полезен.

Дэн Бюттнер, американский научный сотрудник National Geographic, обладатель трех рекордов Гиннеса по езде на велосипеде на выносливость и автор бестселлеров по версии New York Times с долголетия, утверждает, что для того чтобы долго жить, нужно правильно завтракать. А именно, каждый день есть тарелку горячего овощного супа в минестроне.

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Чем полезен овощной суп?

Минестроне содержит много клетчатки растительного происхождения, которая необходима для нормального функционирования пищеварительной системы. Также в нем много витаминов и минералов, которые важны для здоровья всего организма.

Овощной суп – это отличный источник клетчатки, которая помогает:

Укрепить пищеварительную систему

Снизить уровень холестерина

Уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Снизить риск развития некоторых видов рака

Укрепить иммунитет

Овощной суп также является хорошим источником витаминов и минералов, таких как:

Витамины группы В: важны для энергетического обмена, нервной системы и кожи.

Витамин С: важен для иммунной системы, здоровья кожи и заживления ран

Витамин А: важен для зрения, здоровья кожи и иммунной системы

Калий: важен для регуляции кровяного давления

Магний: важен для здоровья сердца, нервной системы и мышц

Как готовить минестроне

Рецепт минестрона может быть разным, но в основе его всегда лежат овощи. Вот один из вариантов приготовления этого супа:

Ингредиенты:

1 луковица

2 морковки

2 стебля сельдерея

1 картофель

1 банка консервированной фасоли

1 банка консервированных помидоров

1 л овощного бульона

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Нарежьте лук, морковь и сельдерей мелкими кубиками. Картошку нарежьте кубиками среднего размера. В большой кастрюле нагрейте оливковое масло и обжарьте лук, морковь и сельдерей до мягкости. Добавьте картофель, фасоль, помидоры и бульон. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 20-25 минут, или пока картофель не будет готов. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Минестроне можно подавать с гренками, тертым сыром или сметаной.

Советы по приготовлению минестроне

Для приготовления минестрона можно использовать любые овощи, которые вам нравятся. К примеру, можно добавить капусту, кабачки, баклажаны, болгарский перец или стручковую фасоль.

Если вы хотите, чтобы суп был насыщеннее, можно добавить в него мясо или птицу.

Чтобы суп был более ароматным, можно добавить в него лавровый лист, орегано или базилик.

Минестроне можно приготовить заранее и хранить в холодильнике или морозилке.

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