Ученый сказал, нужно ли закрывать крышку унитаза во время смывания

Новое исследование показало, что закрывание крышки унитаза во время смывания не оказывает существенного влияния на предотвращение распространения вирусных частиц.

"Закрывание крышек унитазов не оказывает существенного влияния на предотвращение распространения вирусных частиц", — говорит Чарльз Герба, профессор вирусологии в Аризонском Университете и автор исследования.

Это исследование противоречит распространенному мнению, что закрывание крышки унитаза может помочь предотвратить распространение болезней, пишет IFLScience.

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"Наше исследование подчеркивает важность регулярной дезинфекции туалетов для уменьшения заражения и предотвращения распространения вирусов", — добавил Герба.

Исследование показало, что вирусные частицы могут распространяться на расстояние до 2 м при смыве унитаза с открытой крышкой.

"Если вы хотите минимизировать риск заражения, важно дезинфицировать туалет как минимум один раз в день", – рекомендовал Герба.

Он добавил, что очищение унитаза дезинфицирующим средством и щеткой уменьшает загрязнение на 99,99%.

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