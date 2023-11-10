Ученым удалось воссоздать облик египетского фараона Аменхотепа I, правившего 3500 лет назад

Ученые из Каира успешно воспроизвели внешность египетского фараона Аменхотепа I, жившего около 3500 лет назад. Во время своего владычества, продолжавшегося около 21 года между 1525 и 1504 годами до нашей эры, Аменхотеп I стал вторым королем 18-й династии Египта после смерти своего отца Яхмоса I.

Об этом пишет The Guardian.

Ученая Сахар Салим, профессор радиологии факультета медицины Каирского университета, была частью команды, успешно создавшей цифровой портрет фараона Аменхотепа I, используя технологию 3D компьютерной томографии (КТ). Эта работа принесла беспрецедентные и увлекательные результаты, включая детали его внешности и роскошь драгоценностей, похороненных вместе с фараоном.

По данным исследований, Аменхотеп I умер около 35 лет, был рост примерно 169 см, и имел хорошие зубы. Его тело было украшено 30 амулетами и уникальным поясом с золотыми бусинами. По внешнему виду фараон похож был на своего отца – узкий подбородок, небольшой нос, вьющиеся волосы и слегка выступающие верхние зубы.

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Несмотря на тщательные исследования, местонахождение начальной гробницы Аменхотепа I так и остается неизвестным. Мумия была найдена в Луксоре в 1881 году, где египтяне обычно хоронили королей и вельмож для защиты от расхитителей могил. Мумию сейчас хранят в Египетском музее в Каире, и она не разворачивается из-за идеальности льняных оберток и красоты погребальной маски, которую ученые не желают повредить. Внутренние органы, кроме сердца и мозга, были извлечены мумификаторами, оставив. Хотя команда пыталась найти доказательства причины смерти Аменхотепа, это оказалось невозможным, из-за многочисленных посмертных повреждений, вероятно, нанесенных расхитителями могил после его первоначального захоронения.

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