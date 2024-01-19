Ударила мощная магнитная буря: что не следует делать

В пятницу, 19 января, Землю покрыла мощная магнитная буря красного уровня. Сила геомагнитных штормов достигает 5 баллов из 9 возможных.

Как сообщает Meteoagent, уже с 20 января должно наступить период затишья, который растянется до конца месяца. Однако это лишь предварительный прогноз магнитных бурь на январь 2024 г., он может измениться в зависимости от поведения Солнца.

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График магнитных бурь на январь:

Что запрещено во время магнитных бурь:

Метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями в период геомагнитных штормов следует не подвергать себя чрезмерным физическим нагрузкам, так как они могут губительно отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы. Лучше перенести длительные походы, велопоездки и упражнения, связанные с повышенной нагрузкой.

Во время магнитных бурь не следует употреблять алкоголь, жирную пищу, кофе и крепкий черный чай. В любом случае нельзя чрезмерно волноваться.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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