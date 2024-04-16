Ударов будет больше: изменился график магнитных бурь на неделю

В период с 16 по 19 апреля на Земле будет продолжаться затяжная мощная магнитная буря. Ее сила составляет четыре балла.

По данным сервиса Meteoagent, мощные четырехбалльные геомагнитные возмущения на Земле продлятся трое суток подряд, они прекратятся лишь 19 апреля, когда штормы спадут до двух баллов.

Вас также заинтересует: Почему дождь вызывает сонливость: научное объяснение

Период затишья продлится до 28 апреля, а с 29 апреля возможно усиление магнитных бурь.

Магнитные бури сегодня и завтра:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря – это временное нарушение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Во время магнитной бури в атмосфере Земли накапливается заряженная энергия, которая может оказывать негативное влияние на работу электроприборов, а также на здоровье людей.

Симптомы магнитной бури:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Снижение трудоспособности

Нарушение сна

Повышение АД

Ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями

Что нельзя делать во время магнитной бури?

Употреблять алкоголь и кофе.

Курить.

Заниматься интенсивными физическими упражнениями.

Находиться на солнце в течение длительного времени.

Стряхивать.

Рекомендуется во время магнитной бури больше отдыхать, пить много воды, есть здоровую пищу, принимать контрастный душ.

Важно! Если вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури, обратитесь к врачу.

Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!