Ударов будет больше: изменился прогноз магнитных бурь на начало марта

В начале марта Землю накрыла четырехбалльная магнитная буря. Она продлится до 4 марта.

По данным Meteoagent, в субботу, 2 марта, продолжается магнитная буря оранжевого уровня опасности, которая удержится и 3 марта. В понедельник, 4 марта, геомагнитные колебания снизятся до 3 баллов (слабый уровень).

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Магнитные бури: календарь

Кто чувствует магнитные бури

Магнитные бури могут влиять на людей, особенно тех, кто имеет определенные чувствительности или медицинские проблемы. Хотя большинство людей не испытывают явных физических ощущений в результате магнитных бурь, некоторые могут наблюдать определенные симптомы.

Среди них могут быть:

Головные боли: Некоторые люди сообщают о появлении головной боли или мигрени во время магнитных бурь.

Ухудшение сна: Магнитные бури могут приводить к изменениям в сонном цикле, что может привести к проблемам со сном или ощущению усталости.

Изменения настроения и эмоций Некоторые люди испытывают возбуждение или тревогу во время магнитных бурь. Это может быть связано с изменением химических реакций в мозге.

Физическое недомогание: Другие могут испытывать общую усталость, тошноту или другие физические неудобства.

Что пить, когда магнитные бури?

Что касается пить во время магнитных бурь, основным советом является пить достаточное количество воды для обеспечения гидратации организма. Вода помогает очищать организм от токсинов и поддерживает нормальное функционирование всех систем, включая нервную и иммунную системы. Также можно употреблять спокойные и успокаивающие напитки, такие как травяные чаи или теплое молоко, чтобы снизить стресс и повысить уровень комфорта.

Однако важно обращаться к медицинскому специалисту, если вы испытываете серьезные дискомфортные симптомы во время магнитных бурь или какие-либо сопутствующие медицинские проблемы.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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