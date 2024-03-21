Ударов будет больше: обновился прогноз магнитных бурь на конец марта

В четверг, 21 марта, на Земле продолжается пятибалльный геомагнитный шторм красного уровня опасности. Завтра его сила спадет до 4 баллов, однако он все еще будет представлять опасность для ряда категорий людей.

По данным сервиса Meteoagent, согласно обновленному прогнозу геомагнитной активности, 23 марта ожидается магнитная буря силой в три балла, которая повторится 28 и 29 марта. Однако прогноз еще может измениться, поскольку данные обновляются каждые три часа.

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Есть ли сегодня магнитные бури:

Как магнитные штормы вредят человеку

Магнитные штормы – это колебания магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. Эти колебания могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям магнитного поля.

Вот некоторые из возможных негативных воздействий магнитных штормов на человека:

Ухудшение сна: может быть сложно уснуть или выспаться.

Головные боли: могут возникать головные боли и мигрени.

Смена настроения: могут наблюдаться раздражительность, апатия, тревожность или депрессия.

Усталость: может ощущаться общая усталость и вялость.

Боль в мышцах и суставах

Обострение хронических заболеваний: люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, астма или артрит, могут ощущать обострение симптомов во время магнитных бурь.

Важно отметить, что не все люди испытывают влияние магнитных штормов.

Что пить во время магнитных бурь

Вода: помогает вывести из организма токсины, которые могут накапливаться во время магнитных штормов.

Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые могут помочь защитить организм от вредного воздействия магнитных бурь.

Травяные чаи: ромашковый или мятный могут помочь успокоить нервную систему и улучшить сон.

Свежевыжатые соки: содержат витамины и минералы, которые могут помочь поддержать иммунную систему.

Что запрещено во время магнитных бурь

Алкоголь может усугубить симптомы магнитных бурь. Кофеин может привести к бессоннице и раздражительности. Газированные напитки могут обезвоживать организм, что может усугубить симптомы магнитных бурь.

Как защититься от магнитных бурь

Кроме употребления правильной пищи и напитков, вы можете сделать следующее, чтобы защититься от магнитных бурь:

Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни. Физические упражнения помогают улучшить общее состояние здоровья и могут помочь вам лучше справиться с влиянием магнитных бурь. Стресс может усугубить симптомы магнитных бурь. Прием витаминов, таких как витамин C, E и B может помочь поддержать иммунную систему. Помните, что магнитные штормы – это временное явление.

Следуя этим советам, вы можете помочь минимизировать их влияние на ваше самочувствие.

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