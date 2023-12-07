Удерживайтесь от поездок на авто: Киевлян предупредили о мощном снегопаде

В Киеве вечером 7 декабря дорожники приступили к превентивной обработке улиц перед прогнозируемым снегопадом. По прогнозам синоптиков, вечером в столице будет снижать.

8 декабря на дорогах ожидается гололедица, уровень опасности желтый. Об этом сообщили на канале Киевской городской государственной администрации в Telegram.

"Часть техники уже начала превентивную обработку улиц, мостов и путепроводов противогололедными средствами – посыпными материалами и жидкими хлоридами. 533 единицы снегоуборочной и дополнительной техники коммунальной корпорации "Киевавтодор" готовы к круглосуточной работе", – говорится в сообщении.

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В КГГА попросили водителей быть ответственными и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

В свою очередь в сообщении начальника Киевской областной государственной администрации (КОГА) Руслана Кравченко говорится о непогоде в Киевской области. Начальник Киевской ОВА отметил, что на дорогах круглосуточно дежурят 207 единиц техники и 254 работника.

"Готовимся к ухудшению погоды в области! Синоптики прогнозируют снег и гололедицу. Поручил всем соответствующим службам быть готовы, чтобы жители Киевщины не испытали значительных неудобств", – сообщил Кравченко.

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